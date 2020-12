Criscitiello: “Massa fenomeno, ma dai il giallo a Insigne e stai zitto! Ha chiuso Inter-Napoli”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il direttore dell’emittente Michele Criscitiello ha puntato il dito contro l’arbitro Massa, sfogandosi così per le sue scelte durante Inter-Napoli: “Dai il giallo a Insigne e stai zitto. Il problema degli arbitri è che vogliono fare i fenomeni: Massa vuole fare il fenomeno, è un arbitro scarso. Rizzoli sbaglia a mandare Massa a fare Inter-Napoli. immagina Massa fare Inter-Napoli con San Siro pieno: non è adeguato. Insigne ha sbagliato, dagli il giallo e fagli un rimprovero: tu hai chiuso la partita lì.

Il rigore c’era, daglielo: ma devi essere intelligente e tapparti le orecchie. Però se apriamo l’orecchio, dobbiamo sentire tutto in tutte le partite, anche le bestemmie. Si poteva andare avanti: il problema degli arbitri italiani è che vogliono fare i fenomeni. Ma non lo sono, al 99% sono scarsi: dovrebbero avere buon senso, ma non l’hanno mai avuto. Ha rovinato una partita che poteva essere ancora bella: se butti fuori Insigne così, vai fermato. Rizzoli abbia il coraggio di dire a Massa che non sa arbitrare, che non sa comportarsi coi calciatori e che la prossima volta va a casa che fa prima”.