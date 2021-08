Chelsea-Lukaku, l’Inter evidenzia un’altra criticità. Ecco perché servono almeno 130 mln

Il belga lascerà Milano ma il Chelsea deve mettere sul piatto di più rispetto ai cento mln rifiutati finora dal club e il motivo è presto detto

L'Inter ha rifiutato cento mln dal Chelsea per Lukaku ma si prepara ad offrire un'altra offerta da 130 mln alla quale Suning non dirà di no. Questo il riassunto delle puntate precedenti. Ieri è stata una delle giornate più complicate degli ultimi dieci anni nerazzurri con la cessione del belga diventata ormai una questione di ore .

I dirigenti nerazzurri, scontentissimi di questa cessione che però agli Zhang appare come inevitabile, hanno messo in evidenza "un’altra criticità nel piatto del Chelsea", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Se si cedesse a 100 mln il belga arriverebbe una plusvalenza nelle casse nerazzurre pari a 60 mln. "Ma l’Inter deve riconoscere al Manchester United il 6% sulla rivendita, e non va mai dimenticato il 5% per il contribuito solidarietà previsto dalla Fifa. In totale, quindi, i nerazzurri incasserebbero 89 milioni. Ciò spiega perché l’affare non può essere chiuso a queste cifre", spiegano sulla rosea.