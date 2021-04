Cruciani: “Ammiro Ibra perché ha ucciso un leone. E la società di scommesse…”

La netta presa di posizione dell'opinionista negli studi di Tiki Taka in favore dell'attaccante svedese

Zlatan Ibrahimovic continua a far discutere più per ciò che riesce a fare fuori dal campo che all'interno del rettangolo verde con la maglia del Milan. Questo però non sembra interessare a Giuseppe Cruciani, che negli studi di Tiki Taka ha preso le parti dello svedese. Queste le sue considerazioni: "Ha un brand da difendere e cosa me ne frega di cosa fa fuori dal campo. Ha una quota in una società di broker che controlla una società di scommesse, non so se è permesso o no, ma credo che se fosse stato così clamoroso lo avrebbero già cacciato a pedate nel culo. Tra l'altro va a caccia, ha anche ucciso un leone e non è illegale, esistono i safari legalizzati in Africa. Per questo lo ammiro ancora di più".