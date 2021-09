Cruz: “Inter, Correa e Lautaro hanno tutto per volare. Possono giocare insieme”

Le considerazioni dell'ex attaccante nerazzurro a proposito dei due argentini che potrebbero partire dal 1' in Inter-Bologna

Lunga e bella intervista concessa dall'ex Inter Julio Cruz ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue considerazioni sul tandem Lautaro-Correa che potrebbe partire dal primo minuto contro il Bologna: «Strano non averli visti ancora in campo insieme, ma hanno tutto per volare: sono due attaccanti complementari, che sanno attaccare bene la porta ma anche lavorare per la squadra, sia quando c’è da difendere sia quando c’è da attaccare. Il Toro lo conosciamo tutti, è uno che vive per il gol e dentro l’area sa essere letale. Correa preferisce partire da più dietro ed esaltarsi nel dribbling in velocità».