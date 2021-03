Ct Danimarca: “Eriksen? Dura non averlo con noi. E non è affatto certo che…”

Le parole di Kasper Hjulmand su Eriksen: "È un giocatore chiave per la nostra squadra, è un giocatore esperto e una personalità importante"

Intervenuto ai microfoni di TV2Sport, Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato così dell'assenza di Christian Eriksen nella gara contro Israele: "È molto fastidioso dover giocare senza Christian Eriksen. È un giocatore chiave per la nostra squadra, è un giocatore esperto e una personalità importante. Ma è così in giro per l'Europa, dove ci sono molte restrizioni. Per noi, ovviamente, è dura fare a meno di lui e di Dolberg nella prima partita. Non è certo che porteremo Christian contro Austria e Moldova. Dobbiamo vedere. Con il passare della settimana, dobbiamo vedere come si evolve, ma non è affatto certo che lo avremo con noi".