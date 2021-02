C.t. Danimarca: “Su Eriksen ho capito una cosa. Posizione? Questa la mia idea. Con Conte…”

Il c.t. danese, Kasper Hjulmand, in una chat con i tifosi ha parlato molto di Eriksen e della sua posizione in campo

È stata una metamorfosi incredibile quella di Christian Eriksen. A dicembre Antonio Conte lo spediva in campo nei minuti di recupero, adesso gioca titolare le partite importanti e il danese incide. Di questa metamorfosi non può che essere contento il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand. In una chat con i tifosi, il c.t. ha parlato molto di Eriksen e della sua posizione in campo. "In questo momento e anche nelle ultime partite con l'Inter è stato impiegato come mezzala. Penso che dovrebbe avere quella libertà in questo momento, ma forse a lungo termine potrebbe facilmente diventare un play basso. L'ho capito, ma non adesso, potrebbe benissimo giocare in quella posizione a un certo punto".