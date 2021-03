Ct Slovacchia: “Skriniar? Valutiamo di ora in ora, ma credo che arriverà”

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Slovacchia Stefan Tarkovic sulla situazione del difensore dell'Inter Milan Skriniar

"Ho convocato Holubek alla luce della situazione poco chiara con Milan Skriniar. [...] Non posso dire di più su Milan. Personalmente sono una persona positiva e credo che Skriniar e i calciatori che militano in Germania saranno con noi a Cipro o almeno contro Malta e Russia. È complicato, ma credo che questa sia una situazione da valutare non giorno per giorno, ma proprio ora per ora".