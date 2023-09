SM – Da Cuadrado e Sanchez a Theo e Giroud: il punto sugli acciaccati. E Lautaro…

A cinque giorni dal derby di Milano, Inzaghi e Pioli sperano di ricevere buone notizie dai rispettivi calciatori ancora impegnati con le Nazionali. Come riportato da Sport Mediaset, in casa Inter ci sono due dubbi: uno è Cuadrado, alle prese con un affaticamento muscolare anche se le sue condizioni non sembrano preoccupanti. E poi c'è Sanchez, che non è ancora al 100% a causa dell'anemia.

In casa Milan, invece, Giroud è già a Milanello per provare a recuperare dall'infortunio patito nell'ultimo match della Francia. Sport Mediaset riporta come Giroud stia spingendo per esserci dal 1' mentre Kalulu si è fatto male in allenamento e potrebbe essere rimpiazzato da Kjaer. Theo, invece, si è allenato a parte e sarà in panchina nell'amichevole di domani con la Germania mentre in casa Inter occhi puntati su Lautaro, che domani sera - ore 22.00 italiane - affronterà la Bolivia. "Inzaghi spera che la fatica e il lungo viaggio non influiscano sul rendimento nel derby del capitano", commenta Sport Mediaset.