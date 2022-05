Cury: “Vidal, il Flamengo la sua priorità. Abbiamo detto al club che Arturo…”

André Cury, socio dell'agente del centrocampista, ha parlato del futuro del cileno. Il suo destino sembra essere il Flamengo

Tra i tanti giocatori che lasceranno l'Inter questa estate, c'è sicuramente Arturo Vidal. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023, ma l'Inter, grazie a un'opzione presente sul contratto, può sciogliere unilateralmente l’accordo a luglio versando al calciatore 4 milioni di euro. André Cury, socio in Brasile di Fernando Felicevich, agente di Vidal, ha parlato del futuro del centrocampista. "Il giocatore è stato offerto al Flamengo che non ha ancora risposto. Abbiamo detto al club che il giocatore farà tutto il possibile e l'impossibile per giocare per lì. Il Flamengo è la sua priorità", ha detto Cury in una intervista alla ESPN.