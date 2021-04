Dalla Palma (CdS): “Inter senza rivali. Milan e Juve rischiano l’Europa League”

Il pensiero del giornalista nel suo editoriale di oggi per il Corriere dello Sport

Alberto Dalla Palma, editorialista del Corriere dello Sport, ha parlato del percorso di Inter, Juventus e Milan nel suo approfondimento di oggi. Queste le considerazioni sulle big del campionato: "Se Conte, solitamente sempre così attento e premuroso a non dare niente per scontato, sostiene che l’Inter ha in mano il 95 per cento dello scudetto, significa che stavolta il discorso è davvero chiuso. Lo ha capito subito dopo il gol di Darmian contro il Verona, quando è stato sommerso dall’abbraccio nerazzurro. A cinque giornate dalla fine, non ci sono più avversarie in grado di far paura alla squadra più forte del campionato per distacco (di valori e di rosa, oltre che di punti)".