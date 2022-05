Inter, D’Ambrosio: “Lacrime versate sono segnale. Vinti due titoli. Ridaremo battaglia”

Le parole del giocatore nerazzurro all'indomani dalla vittoria dello scudetto vinto dal Milan e alla fine di una stagione comunque importante

All'indomani dall'ultima giornata di campionato e dallo scudetto perso contro il Milan per due punti, arrivano per i tifosi nerazzurri le parole di Danilo D'Ambrosio. Il calciatore, sempre pronto tutte le volte che viene chiamato in causa, ha incoraggiato l'ambiente nerazzurro che dopo due titoli vinti deve accettare di aver perso dalle maglie lo scudetto conquistato un anno fa. Ma il bello delle cose che finiscono è che possono sempre ricominciare.

Il difensore nerazzurro ha usato queste parole per descrivere il momento vissuto da lui e dai suoi compagni: "Le lacrime versate e la delusione di ieri sono significative di un gruppo che non vuole mollare! Le 2 finali vinte ci hanno fatto vivere emozioni incredibili e sensazioni indelebili che saranno per sempre nei nostri cuori. Ci nutriremo di tutti gli insegnamenti che questo campionato ci ha fatto vivere, per dare nuovamente battaglia su ogni campo e per raggiungere i nostri e i vostri sogni! Forza Inter, sempre!".