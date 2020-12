D’Ambrosio: “Fare tre punti per non avere nessun rimpianto. Rispetto agli scorsi anni…”

Alla vigilia della fondamentale partita di Champions League tra Inter-Shakhtar, in conferenza stampa c’è Danilo D’Ambrosio con Antonio Conte. “Rammarico per non esser arbitri del nostro destino? Il rammarico è quello che il risultato di domani non dipenderà solo da noi ma dovremo fare tre punti e non avere nessun rimpianto”, dice il difensore nerazzurro.

In campo dove ti trovi meglio?

“L’anno scorso ho giocato più da quinto, però il mister con il suo modo di allenare ti dà la possibilità di giocare al meglio in ogni posizione del campo. Non è un problema giocare da una parte o dall’altra. L’importante è il collettivo e gli obiettivi che ci prefissiamo come singoli giocatori e come squadra”

Sei uno dei veterani di questa squadra. Credi che questa squadra sia la più forte dove sei capitato da quando sei all’Inter e credi che abbia le possibilità di arrivare fino in fondo come l’anno scorso?

“Secondo me non è giusto fare paragoni con le squadre passate, di sicuro rispetto agli anni passati mi sento di dire che è cambiato il modo di lavorare, di approcciarsi a questa maglia. Sono certo che si continuerà a crescere, c’è una mentalità vincente”.

Che canovaccio avrà la partita di domani?

“Come ha detto il mister domani sarà una partita piena di ostacoli. Ogni volta che abbiamo affrontato lo Shakhtar, quando abbiamo calato la concentrazione ci hanno creato pericoli. Domani dovremo dare il 110% per non avere nessun tipo di rimpianto a prescindere dagli altro risultati”.