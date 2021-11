D’ambrosio: “Scudetto? Speciale. All’Inter si deve sempre puntare al massimo”

Il difensore nerazzurro ha parlato della vittoria dell'ultimo campionato e ha parlato di tre gare speciali per lui

Eva A. Provenzano

«Alzare lo Scudetto è stato speciale, quando si arriva in un club come l'Inter si ha il dovere di puntare sempre al massimo. In questi anni, abbiamo tutti lavorato in un'unica direzione: portare questa squadra alla vittoria». Così Danilo D'Ambrosio, protagonista del Match Programme di Inter-Napoli ha parlato di un momento importante come la vittoria del titolo nella scorsa stagione.

«Ho conosciuto tante leggende. Quando sono arrivato in spogliatoio c'erano ancora giocatori del Triplete, quello che mi ha colpito è stata la loro umanità. L'avversario più difficile? Messi, imprendibile. I tifosi dell'Inter? Sono speciali, ogni volta che vado in campo cerco di dare tutto per ripagare il loro affetto, loro sono il vero valore aggiunto».

Il difensore nerazzurro ha parlato poi di tre partite in particolare:

-Inter-Empoli del 26 maggio 2019: 2-1

Era l'ultima gara della stagione, una delle sfide più adrenaliniche che ricordi. In 90' è successo di tutto, compreso il mio salvataggio all'89esimo. Abbiamo messo in campo gambe e cuore e siamo andati in Champions League

-Olanda-Italia, 28 marzo 2017: 1-2

«È stato il mio esordio in Nazionale. E penso che sia uno di quei traguardi che rimane per sempre. È stato uno di quei momenti che ti ripaga di tanti sacrifici fatti».

-Milan-Inter 2-3, 17 marzo 2019: 2-3

«Quando sono in campo cerco di dare il massimo per ripagare i tifosi di quanto ci danno. Ci sono volte in cui credo di esserci riuscito come non mai. Come al 96esimo del derby del 2019, ho bloccato il tiro di Cutrone sulla linea prima del triplice fischio».