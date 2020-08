D’Ambrosio: “Il gruppo la nostra forza. Ringrazio l’Inter e Conte. Mai come quest’anno…”

Altra fantastica partita per Danilo D’Ambrosio, che vive un momento davvero straordinario. Ai microfoni di Sky Sport, il laterale nerazzurro, in gol anche stasera nel 5-0 dell‘Inter contro lo Shakhtar Donetsk, ha analizzato così quanto accaduto a Dusseldorf:

“Una vittoria meritata, una vittoria del gruppo. Non solo di chi ha giocato, ma anche di chi era in panchina. Mai come quest’anno c’era un gruppo che lottava insieme per la stessa causa. E’ importante per l’allenatore vedere un gruppo così determinato. In attacco abbiamo giocatori forti, ma la forza dell’Inter è il gruppo, che esalta i singoli e che fa in modo che i singoli possano portare risultati. A fine stagione mi dicono ogni anno che quella conclusa è la mia miglior stagione. Vuol dire che il lavoro che svolgo si vede. Ringrazio l’Inter che mi ha permesso di rimanere in un club così importante, all’allenatore e ai miei compagni. Abbiamo un allenatore che ci insegna calcio. Gli interpreti sono bravi a fare quello che ci dice, ma lui ci mette in condizione tutti di dare il massimo con idee chiare“.

(Fonte: Sky Sport)