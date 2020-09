D’Ambrosio: “Benevento da non sottovalutare. Inter concreta in attacco, in difesa…”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Danilo D’Ambrosio ha parlato così prima della gara contro il Benevento: “Noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, loro vengono da un campionato da protagonisti in B. Hanno vinto su un campo difficile come quello della Samp, non dobbiamo sottovalutare questo avversario. L’Inter è cambiata, ma anche loro: sono società che sono andate in crescendo. Noi dobbiamo pensare alla nostra crescita, a quello che vogliamo e a quello che vogliamo ottenere. La difesa? Come ha detto il mister ci vuole più equilibrio: è normale che le due fasi dipendono da tutti gli undici. Nella fase offensiva siamo determinati e concreti, bisogna aggiustare con tutti la fase di non possesso”.