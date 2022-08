Inter, D’Ambrosio salta la trasferta di Lecce per affaticamento muscolare

Come riportato da Sky Sport, l'Inter è partita pochi minuti fa in direzione Lecce. Sull'aereo che porterà i nerazzurri in Salento non c'è Danilo D'Ambrosio, out per un affaticamento muscolare. Inzaghi ha preferito non rischiarlo e l'ex Torino resterà a riposo fino a lunedì. Recuperato, invece, Marcelo Brozovic che dovrebbe giocare dall'inizio.