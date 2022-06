Damiani: “Basta accusare Radu. E Perisic? E De Vrij? Inter avrebbe perso scudetto lo stesso”

Non va bene, Radu ha fatto un errore, ma ha fatto anche ottime cose: mi fate sempre vedere questo errore. E' passato, vedremo quello che sarà l'anno prossimo. Radu vi garantisco che ha molte richieste importanti: può essere vada alla Cremonese, non c'è ancora accordo. Ci sarà una chiacchierata nei prossimi giorni con l'allenatore e la società. Il Reims fa ponti d'oro per averlo: Radu è stimato, gli errori li fanno tutti. Non ci sono problemi, farà una carriera straordinaria perché è un grande portiere. Poi l'Inter ha perso lo scudetto per 2 punti, con uno in più non sarebbe cambiato niente. Radu è stato male, però ha reagito e dimostrerà cosa sa fare: le parole di Inzaghi sono state importanti".