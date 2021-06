Danimarca: “Eriksen sta meglio, la partita contro la Finlandia riprende alle 20.30”

La federcalcio della Danimarca ha annunciato che la partita contro la Finlandia, in un primo momento sospesa, riprenderà alle 20.30

Con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, la federcalcio della Danimarca ha annunciato che, dopo il miglioramento delle condizioni di Christian Eriksen, attualmente ricoverato all'ospedale di Copenaghen in seguito al malore accusato in campo, la partita contro la Finlandia, in un primo momento sospesa, riprenderà alle 20.30. Con un comunicato, la UEFA ha annunciato che la richiesta è arrivata dai giocatori di entrambe le squadre: