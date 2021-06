Danimarca-Finlandia, la moglie di Eriksen arriva in campo in lacrime

La moglie di Christian Eriksen è entrata in campo in lacrime dopo che il marito si è accasciato privo di sensi

La moglie di Christian Eriksen è entrata in campo in lacrime dopo che il marito si è accasciato privo di sensi durante Danimarca-Finlandia. Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi mentre il giocatore viene portato via in barella coperto dai compagni e un telo. La gara è stata naturalmente sospesa.