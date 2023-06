Darmian: “Col City sarà speciale, ce la giocheremo. Svolta? Inter-Barça. E Skriniar…”

Su Haaland — "Non è solo lui, il City ha grandissimi campioni. Dovremo stare attenti in fase difensiva, non solo noi difensori ma tutta la squadra"

La svolta? — "Difficile scegliere un momento ma credo che l'andata contro il Barcellona sia stato un momento cruciale per il nostro percorso in Champions"

Ruolo? — "Sono a disposizione del mister, cerco di venire al campo per migliorare. Per me va sempre bene dove vuole il mister, l'importante è dare il massimo per raggiungere gli obiettivi"

Nel giocare a 3 hai preso qualcosa da Skriniar? — "Milan nel ruolo è uno dei migliori al mondo, anche solo guardarlo impari. C'è sempre da imparare da tutti, anche da lui. E' un grande giocatore, è stato importante per noi, ora è rientrato ed è a disposizione per l'ultima partita, sarà tanto speciale per tutti e ce la giocheremo"