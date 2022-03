Inter, Darmian: “Critiche? Ci siamo tappati le orecchie e siamo andati avanti. Bene così”

L'Inter, dopo tante partite negative sotto il piano dei risultati, chiude in vantaggio di due gol il primo tempo del match con la Salernitana

L'Inter , dopo tante partite negative sotto il piano dei risultati, chiude in vantaggio di due gol il primo tempo del match contro la Salernitana. Ecco le considerazioni di Matteo Darmian dopo i primi 45' di a Sky Sport:

"Volevamo partire bene, con la giusta mentalità e penso si sia visto. Normale che quando sei all'Inter e non vinci ci siano critiche, ma ci siamo tappati le orecchie e siamo andati avanti per la nostra strada. Ora siamo in vantaggio 2-0 e dobbiamo continuare così".