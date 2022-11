Inter, arriva rinnovo biennale con Decreto Crescita per Darmian: le cifre

Tra i vari rinnovi in cantiere in casa Inter, uno dei più caldi è quello relativo a Matteo Darmian. La società è molto soddisfatto del rendimento del jolly difensivo. E usufruirà anche dei benefici del Decreto Crescita, grazie all'esperienza al Manchester United.

"Quando nell’estate 2019 è tornato in Italia per andare al Parma, Darmian aveva usufruito delle agevolazioni del Decreto Crescita. E di queste agevolazioni continuerà a usufruire anche adesso che l’Inter gli rinnoverà il contratto per altre due stagioni, spostando la scadenza dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025. Matteo guadagnerà più di 3 milioni netti a stagione che per il club, a bilancio, peseranno meno di 4. Un vero affare visto che Darmian può ricoprire quattro ruoli: marcatore sia a destra sia a sinistra nella difesa a tre; quinto di centrocampo su entrambe le corsie", scrive la Gazzetta dello Sport.