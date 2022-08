Darmian: “Volevamo partire coi 3 punti, le gare vanno chiuse. Il mio obiettivo…”

Un assist alla prima giornata di campionato per Matteo Darmian, che oggi ha parlato in esclusiva a Sportmediaset

Alessandro Cosattini

Quanta carica può dare la vittoria all'ultimo? Vi dà entusiasmo?

"Sì, sicuramente. Volevamo partire con una vittoria, è arrivata solo alla fine però per quanto creato in partita penso sia stata anche meritata. Bene così, ci prendiamo i tre punti e sappiamo che dobbiamo e possiamo migliorare. Lo faremo in settimana e domenica dopo domenica ci faremo trovare pronti".

Rimane la difficoltà dell'anno scorso nel chiudere le partite. Cosa manca secondo te? Qual è il problema?

"Sappiamo che le partite vanno chiuse, soprattutto come quella di sabato che può essere anche determinata da episodi, punizione o calci d'angolo. Dobbiamo essere più concreti. Sicuramente cercheremo di chiuderle prima per non rischiare di fare come abbiamo fatto sabato".

Qual è il ruolo di Darmian? Puoi fare anche il portiere?

"(Ride, ndr). No no, il mio ruolo è quello di lavorare, migliorarmi giorno dopo giorno e mettere in difficoltà il mister quando deve fare le scelte. E poi, quando vengo chiamato in causa, dare il mio contributo".