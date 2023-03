Inter, Darmian: “Serata che ci dà fiducia. Daremo filo da torcere a chiunque incontreremo”

Le parole del giocatore nerazzurro dopo il passaggio ai quarti della CL

Eva A. Provenzano

Darmian, dopo lo zero a zero con il Porto che vale il passaggio ai quarti della CL, ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole del difensore nerazzurro: «Sapevamo che non era facile stasera ma siamo entrati in campo con la voglia giusta. Venivamo dalla sconfitta contro lo Spezia nonostante tante occasioni create. Sono state dette tante cose, questa era la sera per rifarci, abbiamo fatto quello che dovevamo in una gara difficile. Abbiamo sofferto nei momenti in cui c'era da soffrire ma abbiamo portato a casa il risultato».

-Grande prova e tua prestazione, tu sei tranquillo ed equilibrato: una delle tue migliori partite?

Sicuramente una gara importante da parte di tutti, abbiamo incontrato una squadra forte ed è stato fatto un buon lavoro da parte di tutti. In campionato non abbiamo avuto continuità e questa serata deve essere iniezione di fiducia per il futuro.

-Come arrivate a questa opportunità di essere tra le prime otto d'Europa?

Una serata così ci dà tanta fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo guardare al futuro in maniera positiva. Non abbiamo preferenza sugli avversari, daremo battaglia a chiunque capiterà nel nostro percorso. E mi auguro che ci siano tre italiane in CL, faccio un grosso in bocca al lupo al Napoli per domani.

(Fonte: SS24)