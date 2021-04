Darmian: “Vittoria importantissima per il traguardo. Sento la fiducia di tutti”

Le parole del nerazzurro a DAZN: "

Matteo Darmian , autore del gol risolutivo della gara tra Inter e Verona , ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale del match. Queste le sue parole: "Sapevamo fosse difficile, il Verona è difficile da affrontare e gioca un buon calcio: non a caso si trovano nella loro posizione. Contava il risultato, sono arrivati tre punti che ci avvicinano al traguardo. Io decisivo? Si sta bene ad esserlo, ci alleniamo per farci trovare pronti e vivere queste emozioni: oggi è andata bene, siamo contenti, contavano i tre punti.

E' una vittoria importantissima per la classifica. Tutti lavoriamo duramente in settimana, il mister ci tiene tutti sull'attenti: in una stagione così lunga tutti sono importanti. Personalmente sento la fiducia dei compagni e del mister e tutto viene più facile. Lukaku e Lautaro? Sono molto più bravi a fare gol, io ci provo e ogni tanto mi va bene: finché arrivano le vittorie va sempre bene".