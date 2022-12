Sky – Inter, passi in avanti per Darmian: rinnovo vicino, la situazione

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, ci sono passi in avanti per il rinnovo di Matteo Darmian

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, ci sono passi in avanti per il rinnovo di Matteo Darmian. Non è ancora arrivata l'ufficialità ma c'è la sensazione che si possa trovare un accordo, a stretto giro di posta, per il prolungamento di contratto dell'ex Parma, attualmente in scadenza a giugno 2023. Le parti sono al lavoro per un biennale.