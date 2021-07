Abbonato a DAZN tramite Sky? Cosa succede, ecco tutte le informazioni

Tutto ciò che c'è da sapere per vedere tutte le partite della prossima Serie A e non solo

Alessandro Cosattini

Sono tante le domande che gli appassionati di calcio e non solo si stanno facendo in queste ore dopo l’annuncio di DAZN sulla nuova offerta per la stagione 2021/22. Come funziona per chi era abbonato a DAZN tramite Sky per esempio? Ricordiamo che dal 1 luglio la proposta di DAZN avrà un prezzo di 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi.

Chi è già abbonato a DAZN e dunque è già cliente, pagherà 19,99 euro al mese da settembre per 12 mesi e i due mesi di luglio e agosto saranno interamente offerti da DAZN. Come di consueto, è possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.

Come funziona per chi era abbonato a DAZN tramite Sky? Lo spiega il sito di DAZN e lo riporta puntualmente Calcio e Finanza nel dettaglio: “Se hai aderito al voucher DAZN offerto da Sky che ti dà accesso anche al canale DAZN1, la fruizione del servizio DAZN e del canale DAZN1 cessa con la scadenza dell’ultimo rinnovo mensile utile successivo al 31 maggio 2021 e comunque non oltre il 30 giugno 2021. Questo vuol dire che alla scadenza dell’ultimo rinnovo successivo al 31 maggio 2021:

• il voucher DAZN offerto da Sky per la fruizione del servizio DAZN non sarà più valido;

• il canale DAZN1 non sarà più visibile su Sky;

• l’App DAZN non sarà più disponibile su Sky Q o altri dispositivi Sky.

“Se vuoi continuare a usare il tuo account DAZN al termine dell’offerta SKY DAZN, accedi al tuo account e inserisci un metodo di pagamento valido”.

Per chi si è abbonato a DAZN tramite Sky, quindi, l’abbonamento è cessato al 30 giugno 2021. Tuttavia, in questi giorni, DAZN sta inviando una mail a tutti coloro che erano stati abbonati anche tramite Sky per poter attivare la nuova offerta con vantaggi”, si legge.