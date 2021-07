De Laurentiis: “Stadi al 25% una fregnaccia! 100% per i vaccinati così gli ignorantoni…”

Aurelio De Laurentiis spinge per gli stadi aperti al 100% per i vaccinati: "Sto andando a Milano per una riunione molto importante"

Redazione1908

"Sto andando a Milano per una riunione molto importante perche' il 25% di pubblico negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano".

Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intervenendo a un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo, in provincia di Caserta, a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona.