De Ligt: “Con l’Inter è una bella battaglia. De Vrij un amico. I falli di mano? Quando in tv…”

Intervistato dal quotidiano olandese Parool, Matthijs De Ligt parla della rivalità tra Inter e Juve e del suo rapporto con il difensore nerazzurro Stefan De Vrij. “L’Inter è lì con noi, è una bella battaglia“, afferma De Ligt. “È molto eccitante questa Serie A, entrambi i club continuano a fare punti. Stefan è un amico, certamente non un avversario. La Juve e l’Inter sono avversari, sicuramente in questa stagione. Certamente non io e Stefan., nemmeno in Nazionale, lì siamo compagni di squadra, anche se ovviamente entrambi vogliamo giocare. Se i media vogliono dipingerci come avversari, va bene, ma non è così che ci sentiamo. Di recente abbiamo mangiato insieme dopo una partita. Da Torino a Milano c’è solo un’ora di distanza. È bello parlare solo olandese. Stefan mi aiuta con certe situazioni. È bello quando sei nuovo in un paese. Lui gioca in Serie A da anni, è già completamente abituato all’Italia, io invece sono appena arrivato“. Il difensore bianconero poi affronta il tema dei falli di mano in area che lo hanno visto spesso protagonista in questa prima stagione in Italia: “A volte sono stato sfortunato. Di tanto in tanto ne vedo uno che passa in televisione che rimane impunito, dove penso “fosse capitato a me sarebbe stato rigore del cento per cento“.

(Parool)