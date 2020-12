Inter, De Paul e l’ultima mossa per il futuro: blitz di Raiola a Torino per l’argentino

Il futuro di Rodrigo De Paul può cambiare e sulla strada del centrocampista argentino può esserci Mino Raiola. Il classe 1994 dell’Udinese, accostato all’Inter in vista della sessione di gennaio che partirà ufficialmente la prossima settimana, ha incontrato il super agente a Torino, prima della sfida contro i granata di Giampaolo. A riferirlo è la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle.

“Non era Paul (Pogba) ma De Paul la ragione del blitz di Raiola: l’agente ha incontrato l’argentino dell’Udinese (che era a Torino in ritiro per la sfida con i granata) per portarlo nella sua scuderia” ha scritto la Della Valle su Twitter. De Paul ha espresso nei giorni scorsi in un’intervista rilasciata a Sky Sport il desiderio di giocare la Champions League e ha dichiarato che lascerà Udine e l’Udinese al momento giusto. E il passaggio nella scuderia Raiola potrebbe essere il passaggio chiave per il grande salto.