De Paul, lacrime di addio: applausi da San Siro, con l’Inter cerchio che si chiude?

Per il centrocampista argentino sembra sia arrivato il momento di lasciare l'Udinese: nerazzurri sempre interessati

Minuto 69 di Inter-Udinese: il tecnico friulano Gotti richiama in panchina Rodrigo De Paul. Da una parte le lacrime che sanno di addio alla maglia bianconera indossata per 5 stagioni, dall'altra gli applausi convinti dei tifosi nerazzurri che sanno di investitura. Il tutto in quel San Siro che potrebbe presto diventare la sua nuova casa. Il centrocampista argentino è da tempo nel mirino della dirigenza interista, e le parole nel pre partita del dt fiulano Pierpaolo Marino lasciano intendere che il momento dei saluti sia ormai arrivato.