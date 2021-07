De Vrij: “Inter, Calhanoglu è fortissimo. Dispiaciuto per Conte, gli ho detto…”

Le parole del difensore centrale nerazzurro rilasciate a DAZN verso la nuova stagione

A tutto Stefan de Vrij . Dopo le dichiarazioni delle scorse ore, arrivano le parole rilasciate dal difensore dell'Inter a DAZN. Da Conte a Inzaghi, passando per Eriksen, Calhanoglu e la nuova maglia nerazzurra. Ecco l'intervista rilasciata dal centrale olandese: "Sicuramente vogliamo confermarci e continuare a crescere e migliorare, c'è tanto da lavorare per arrivare nel migliore dei modi alla prima partita. Credo che ci siano ancora tanti margini di crescita e che si possa migliorare tanto lavorando. Sono molto fiducioso".

De Vrij si è poi espresso sull’addio a sorpresa di Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto e sul suo successore in nerazzurro: “Mi è dispiaciuto perché mi sono trovato molto bene in questi due anni, l'ho ringraziato perché mi ha aiutato a crescere e migliorare, però sono anche contento dell'arrivo di Inzaghi con cui ho lavorato benissimo alla Lazio. Crea un'atmosfera molto bella in gruppo, dove tutti saranno a disposizione per la squadra”.