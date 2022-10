De Vrij: “In difesa stiamo migliorando, contento per il gol. La svolta? Prima del Barça…”

"Queste partite sono fondamentali per il nostro percorso, per la nostra classifica, siamo un po' indietro, l'approccio è stato giusto, abbiamo cercato il gol e siamo stati concentrati e ordinati, una vittoria molto importante".

Sei più contento per il gol fatto o per la prova difensiva?

"Per noi difensori, da inizio stagione dovevamo migliorare dietro, non solo noi ma tutta la squadra, si vedono i miglioramenti, sono contento per il clean sheet, vogliamo continuare così"

"Contro il Barcellona in casa, arrivavamo da due sconfitte in campionato, era una partita fondamentale in Champions, l'approccio è stato giusto, abbiamo fatto una partita importante in difesa, siamo stati attivi e concentrati"