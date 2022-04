De Vrij: “Abbiamo fatto una grande gara. La gara con la Juve? Sentivamo che…”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro al termine della gara vinta dall'Inter contro la Roma

Al termine della gara vinta 3-1 dall'Inter contro la Roma, Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "L'aspetto di spirito della squadra siamo stati dentro la partita per molto tempo. Abbiamo fatto una grande partita. La gara con la Juve? Quella partita la sentivamo come una partita da dentro o fuori. Con grande sofferenza l'abbiamo portata a casa e dopo abbiamo continuato a vincere e vogliamo continuare a vincere. Differenze con lo scorso anno?Oggi contro una squadra che è forte nelle ripartenze, era importante attaccare con equilibrio e lo abbiamo fatto per tutta la gara. Come difensore devi parlare ed essere pronto se perdi la palla a fermare il contropiede".