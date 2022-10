De Vrij e la proposta di rinnovo Inter, il retroscena: “Chi gli è vicino racconta che…”

"De Vrij, addirittura, sembrava essere stato scavalcato da Acerbi nelle gerarchie di Inzaghi. Invece, è stato capace di annullare il bomber polacco. È stata una risposta da campione, utile per metterne da parte dubbi e pensieri che hanno cominciato a girargli nella testa dalla scorsa estate. Non ha gradito, ad esempio, che non gli sia stato proposto il rinnovo, nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Poi è vero che a fine agosto è arrivato il primo approccio del club. Ma De Vrij l’ha inteso come una conseguenza della mancata cessione di Skriniar. Insomma, ha giocato poco sereno, racconta chi gli è stato vicino".