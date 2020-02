De Vrij: “Contento per il gol e per la vittoria”. Poi l’olandese risponde a Ibra: “Ognuno…”

Al termine del derby vinto dall’Inter, Stefan De Vrij, protagonista del gol del 3-2, ha commentato la partita ai microfoni di Rai Sport. Il difensore olandese ha risposto anche a Zlatan Ibrahimovic: “Sono contento per il gol e per la vittoria, per il carattere che abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Nel primo le cose sono andate male, loro sono stati bravi e sono andati in vantaggio meritatamente, poi nel secondo tempo è stata una partita diversa. Cosa ci ha detto Conte alla fine del primo tempo? Ci ha fatto capire cosa non andava meglio e cosa dovevamo cambiare. Ibra ha detto che l’Inter non è da scudetto? Ognuno ha la sua opinione“.

(Rai Sport)