De Vrij, media voto crollata e scadenza vicina: Inter, è lui il sacrificabile?

Il difensore olandese non sta disputando una stagione positiva: nessun incontro in programma per il rinnovo

Fabio Alampi

Punto di forza dell'Inter di Conte e nella prima parte di questa stagione, la difesa nerazzurra sta attraversando un momento di appannamento fisico e mentale, tra disattenzioni, errori individuali e di reparto (come il resto della squadra, d'altronde). Sul banco degli imputati è finito anche Stefan de Vrij, il cui rendimento è lontano da quello mostrato negli anni passati. Il contratto del centrale olandese scade nel giugno del 2023 e, per il momento, non è stato fissato alcun appuntamento per il rinnovo.

Oltre a questo, La Gazzetta dello Sport evidenzia numericamente le sue difficoltà: "La media voto della stagione passata, 6,31, è ormai scesa sotto la sufficienza, 5,84: vorrà pur dire qualcosa. Col suo agente Mino Raiola non è al momento in agenda un incontro per allungare il contratto in scadenza 2023 e, visti i 30 anni appena compiuti, è proprio lui il difensore più "sacrificabile" della compagnia".