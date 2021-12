Debiti dei Club di Serie A, Marotta: “La Lega non ha potere. La Federazione…”

Report si è occupato dei debiti dei club di Serie A e ne ha parlato anche con l'ad nerazzurro

Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si sono incontrati per l’assemblea della Lega. Il programma di Rai 3, Report, ha parlato con Beppe Marotta sui debiti dei club: "La Lega non ha potere, è la Federazione che ha potere. Però sono le stesse difficoltà che ci sono in tutte le aziende". "Tutte queste inchieste?", chiede poi il giornalista. "Purtroppo", la risposta dell'ad nerazzurro.