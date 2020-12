Del Piero contro Conte: “Mi aspettavo i cambi prima. Devi rischiare e devi…”

L’Inter esce dalla Champions League. Beffa atroce per i nerazzurri e tante critiche per Antonio Conte. Anche Alessandro Del Piero, collegato con Sky Sport, attacca il suo ex compagno di squadra: “Mi aspettavo che Conte facesse i cambi prima. Sia Eriksen che Sanchez. Il secondo tempo era iniziato come il primo, senza accelerazioni, e ad un certo punto devi rischiare. E devi rischiare prima. Non so che altro dire”.