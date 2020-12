Del Piero: “Inter, hai rischiato troppo poco. Lukaku sparito nel secondo tempo”

Alessandro Del Piero, in collegamento con Sky Sport, ha parlato dell’uscita dell’Inter dalla Champions League. Questo il suo pensiero: “L’Inter è partita bene, anche abbastanza coperta nel primo tempo per non correre rischi. Nel secondo tempo avrebbe dovuto osare di più ed è mancato il coraggio di osare. I giocatori sono di qualità, ma non riescono a fare un salto che gli possa permettere di giocare senza ansia e tensione. Si è rischiato poco negli ultimi 30 metri. Lautaro è stato il più pericoloso, mentre Lukaku nel secondo tempo è proprio sparito ed è un peccato. La sua presenza deve essere più importante“.