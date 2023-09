Derby, Inter e Milan dominano anche allo stadio. Numeri pazzeschi a San Siro

"In Europa solo l’Old Trafford ispira lo stesso fascino: in poco più di 73mila hanno festeggiato le vittorie United contro Wolverhampton e Nottingham. L’Eithad Stadium, casa del City, non può riempirsi oltre i 54mila che hanno assistito alla vittoria contro il Newcastle, per una media di 126.975 fan inglesi sugli spalti. Madrid è sul terzo gradino del podio: incidono i lavori del Bernabeu, opere che in parte limitano la capienza: in 66.747 per Real-Getafe. Al Metropolitano “solo” 56.164 per Atletico-Granada. Chiude Londra: l’avveniristico stadio del Tottenham ha ospitato 61.910 tifosi nella vittoria con lo United, l’Arsenal ne ha portati 59.000 contro Nottingham e Fulham e sessantamila contro il solito United: media complessiva di 121.955. San Siro domina", aggiunge il quotidiano.