De Vrij: “Il Milan sta giocando bene, sarà una bella sfida. Noi prontissimi anche se…”

Le parole di Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV prima del derby: “Direi che siamo prontissimi, l’abbiamo preparata bene anche se non abbiamo avuto tanto tempo, Siamo pronti e carichi. La difesa del Milan? Sarà una bella sfida per entrambe le squadre, loro stanno bene e stanno giocando bene. Il Milan è una squadra forte, sarà una bella partita. Oggi mi daranno il premio come miglior difensore? Per me l’unico pensiero è sulla partita, siamo concentrati su quello per fare bene in campo”.

(Inter TV)