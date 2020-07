Inter, de Vrij: “Che delusione. Siamo riusciti a non vincerla anche oggi. C’è tanto da fare”

L’umore è nero in casa Inter dopo la sconfitta di San Siro contro il Bologna e non potrebbe essere altrimenti. A esprimere il rammarico nerazzurro, ai microfoni di DAZN è intervenuto Stefan de Vrij, che ha dichiarato:

“Ci hanno rimontati in dieci, eravamo in superiorità numerica e siamo riusciti a non portarla a casa. Per questo c’è grandissima delusione. Nel primo tempo loro verso la fine hanno avuto un’occasione in cui Handanovic ci ha salvati. Dobbiamo migliorare e fare meglio in certi aspetti. C’è ancora tanta strada da fare. Troppo spesso non riusciamo a chiudere le partite e veniamo rimontati. C’è ancora tantissimo da migliorare“.

(Fonte: DAZN)