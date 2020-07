Ai tifosi è sembrato quasi uno scherzo. Quando Stephan de Vrij si è accasciato a terra e poi è stato sostituito da Ranocchia i sostenitori interisti sui social non volevano crederci. Ora sperano non sia nulla di grave, ma il difensore centrale dell’Inter è stato sostituito durante il primo tempo della gara con la Fiorentina per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Condizioni da valutare ma l’obiettivo è sicuramente riaverlo per l’Europa League.