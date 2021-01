Di Canio bacchetta Lukaku: “Ha fallito ancora nelle partite decisive. Non è un caso”

Paolo Di Canio, ospite di Sky Calcio Club, è tornato a parlare di Romelu Lukaku. Ancora severo il giudizio sull’attaccante dell’Inter da parte del noto opinionista: “Sento sempre parlare in modo straordinario di questo giocatore, io penso che possa fare di più e gli do 6.5. E’ un giocatore che ha fatto due gol in meno dell’anno scorso, ha fallito ancora nelle partite decisive e anzi ha determinato al contrario in alcune circostanze. Anche in partite per lui congeniali, come quelle con Roma e Juve, non ha fatto gol quest’anno e non può più essere un caso”.