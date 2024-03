Presente in studio a Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche di Simone Inzaghi. “Il problema panchina non riguarda sicuramente l’Inter. Inzaghi ha ancora un anno di contratto e si sta meritando con risultati e prestazioni gli elogi anche a livello internazionale, vedi Henry. Guardando a 12 mesi fa, era criticato e in dubbio, si parlava di esonero e se lo ricorda anche lui. Serve equilibrio, anche per chi critica altri allenatori. Il tempo e anche la protezione del club in alcuni casi sono fondamentali”, le sue parole.