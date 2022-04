Di Marzio: “Lautaro? Conte vuole un attaccante, mi aspetto nuovo tentativo Tottenham”

L'attaccante argentino dell'Inter potrebbe essere uno dei nomi caldi della prossima sessione estiva di mercato

In collegamento da Manchester, dove ha assistito al quarto di finale di Champions League tra Manchester City e Atletico Madrid, Gianluca Di Marzio ha parlato anche di mercato e dei nomi che potrebbero infiammare la prossima sessione estiva. Alla domanda su quelle che potrebbero essere le strategie del Tottenham, questa è stata la sua risposta: "Su chi andrà il Tottenham in caso di qualificazione in Champions League? Sicuramente Antonio Conte vuole un altro attaccante. Sappiamo che, prima ancora che arrivasse lui a Londra, Fabio Paratici aveva provato a prendere Lautaro Martinez, ma poi l'Inter ha venduto Lukaku e non poteva cedere entrambi. Mi aspetto una possibile offensiva del Tottenham per lui. Poi è vero che ha rinnovato, però è possibile che il Tottenham possa presentarsi di nuovo e vedremo che tipo di offerta potrebbe presentare".