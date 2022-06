Di Marzio: “Lautaro non vuole lasciare l’Inter. Bremer-Milenkovic? Via uno dei 3. Lukaku…”

Le strategie di mercato dell’Inter, dalla difesa all’attacco passando per il vice-Brozovic. Così Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto chiarezza sulle mosse dei nerazzurri: “Lukaku e Dybala sono due situazioni diverse, quella di Paulo è molto più impostata, quella di Big Rom più complicata. L’Inter oggi non ha ancora nessuno dei due. Lautaro non vuole andare via dall’Inter, lui vuole restare. Nel caso dovessero arrivare sia Lukaku che Dybala, per me difficile entrambi, qualcuno dovrà andare via davanti.