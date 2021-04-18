Negli studi di Sky Calcio Show prima del fischio d'inizio di Napoli-Inter, Gianluca Di Marzio ha raccontato un retroscena su Antonio Conte
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Negli studi di Sky Calcio Show prima del fischio d'inizio di Napoli-Inter, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha raccontato un retroscena su Antonio Conte al momento del suo arrivo in nerazzurro, nel maggio del 2019:
"O Lukaku, o Lukaku""Conte voleva Lukaku al Chelsea, era la sua prima scelta. Quando è arrivato all'Inter, ha detto: 'O Lukaku, o Lukaku'. Non c'erano altre scelte. A dire il vero, lui voleva Lukaku e Dzeko. Poi alla fine la società ha preso Lukaku e non c'erano più i margini per prendere anche l'altro".
(Fonte: Sky Sport)
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