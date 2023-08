Di Marzio: “Lukaku mai così vicino alla Roma: blitz dei dirigenti a Londra”

La Roma però non va a Londra con la certezza di prendere Lukaku ma con la massima fiducia di provarci e di riuscirci. Il giocatore vorrebbe pensarci ancora qualche giorno aspettando il weekend. La Roma però si presenta di persona per far sentire la propria pressione al Chelsea e al giocatore, dimostrando a Lukaku la volontà di prenderlo subito. L'operazione sarebbe in prestito secco e il giocatore dovrebbe ridursi l'ingaggio così come fece quando tornò all'Inter. Adesso dipende da Lukaku ma la proprietà della Roma spera che presentandosi sul posto questa pressione possa fare breccia. I dirigente saranno a Stamford Bridge per Chelsea-Luton e vedremo se al ritorno su quel volo privato ci sarà anche Lukaku. Il giocatore ha dato apertura e Lukaku non è mai stato così vicino alla Roma".